Найдена разгадка для ребуса дня в Zoo на 11-11 января

Сегодня, 10:10
Обновлен ежедневный ребус в Zoo на 9-10 января.
Правильный ответ: Scorpion
Новый проект от авторов X Empire (Musk Empire), в котором можно построить виртуальный зоопарк и населить его животными.
Чтобы получить 1000 единиц «корма для животных» — можно попробовать разгадать несложную графическую загадку и ввести правильный ответ. Ребус обновляется ежедневно в 10:00 по Москве.
Зайдите в игру в Telegram, тапните по меню «Задачи», а потом — по кнопке «Ребус дня». Разгадайте его самостоятельно или же воспользуйтесь готовым решением, и получайте награду.