Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 10:10

Обнаружена разгадка для ежедневного ребуса в Zoo на 11-12 января

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Появилось решения для ребуса дня из Zoo на 11-12 января.

Ребус дня в Zoo на 11-12 января.

Правильный ответ: Vulture

Что такое Zoo

Криптовалютная игра в Telegram от авторов популярной X Empire (Musk Empire) предлагает своей аудитории заняться виртуальным зоопарком. Чем он будет больше, тем выше будут шансы при аирдропе.

Что такое ребус дня в Zoo

Каждый день разработчики загадывают простенькую визуальную шараду, а игроки ее отгадывают. Те, кто найдет решение и введет его в игре, получат 1000 единиц «корма для животных».

Как ввести ребус дня в Zoo

Запустите игру. В ней понадобится найти меню «Задачи», а в нем — кнопку «Ребус дня». Введите правильный ответ на английском языке и получите награду. Обновляется ребус в 10:00 по Москве.

Читайте также
Перспективы Армении на вступление в ЕС крайне слабы. И вот почему
Босс «Монреаля» Кент Хьюз ответил на критику за поездку в Россию
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Сегодня
Вчера
Неделя