Обнаружена разгадка для ежедневного ребуса в Zoo на 11-12 января

Появилось решения для ребуса дня из Zoo на 11-12 января.

Ребус дня в Zoo на 11-12 января.

Правильный ответ: Vulture

Что такое Zoo

Криптовалютная игра в Telegram от авторов популярной X Empire (Musk Empire) предлагает своей аудитории заняться виртуальным зоопарком. Чем он будет больше, тем выше будут шансы при аирдропе.

Что такое ребус дня в Zoo

Каждый день разработчики загадывают простенькую визуальную шараду, а игроки ее отгадывают. Те, кто найдет решение и введет его в игре, получат 1000 единиц «корма для животных».

Как ввести ребус дня в Zoo

Запустите игру. В ней понадобится найти меню «Задачи», а в нем — кнопку «Ребус дня». Введите правильный ответ на английском языке и получите награду. Обновляется ребус в 10:00 по Москве.