Diablo, которую мы заслужили: какой будет Path of Exile 2

Когда переиграл и уничтожил своего прародителя.

Когда-то серия Diablo определяла собой целый жанр, но эти времена в прошлом. Сейчас Diablo 4 приходится бороться за игрока сразу с несколькими соперниками, и главный из них — это, конечно, серия Path of Exile, которой еще только предстоит сделать свой ход в виде сиквела первой части. Что мы знаем об это проекте?

Платформы, цена, дата выхода, русский язык

Path of Exile 2.

Ранний доступ к игре открывается уже совсем скоро — 6 декабря. А вот дата полного релиза еще неизвестна, и, вероятно, до нее еще далеко. Разумеется, Path of Exile 2 будет условно-бесплатной, как и первая часть.

Правда, это относится только к полной версии — за ранний доступ, в которому будут доступны 3 акта, все-таки придется заплатить 30 долларов — вероятно, в России и других регионах Steam со своей валютой будут сниженные цены.

Игра поддерживает русский язык — переведены текст и интерфейс, но озвучка в ней останется только английской.

Системные требования Path of Exile 2

Path of Exile 2.

Минимальные:

— ОС: Windows 10

— Процессор: x64-совместимый 4-х ядерный 2,8 ГГц

— Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

— Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 / ATI Radeon RX 470

— DirectX: версии 12

— Место на диске: 100 ГБ

— Дополнительно: не меньше 3 ГБ видеопамяти

Рекомендованные:

— ОС: Windows 10

— Процессор: Intel Core i5-10500 / AMD Ryzen 5 3700X

— Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

— Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или ATI Radeon RX 5600XT

— DirectX: версии 12

— Место на диске: 100 ГБ (SSD)

Монетизация

Path of Exile 2.

Многих игроков отпугивает Free-to-Play модель — несчастные геймеры привыкли, что если за игру не заставляют платить сразу же, то наверняка заставят платить потом, если не ради преимуществ в боях, то для хоть сколько-то комфортного геймплея. Но это — не вариант Path of Exile 2.

Здесь, как и в первой части, предлагают платить лишь за некоторые косметические предметы и необязательные функции вроде обмена вещей между персонажами. Конечно, в будущем произойти может всякое, однако серия существует давно и пока разработчики не подводили со своей моделью «этичной монетизации».

Кроме того, большую часть внутриигровых покупок из первой части можно будет перенести во вторую. При этом разработчики не намерены забрасывать оригинальную Path of Exile, пусть и сюжетного контента в ней больше не появится.

Геймплей Path of Exile 2

Path of Exile 2.

Path of Exile 2 «выросла» из крупного дополнения к первой части, поэтому нетрудно догадаться, что основная формула останется прежней. Это все еще «диаблоид», большую часть геймплея которого занимает истребление противников и схватки с боссами, а больше всего удовольствие приносит прокачка персонажа и получение новых, мощных предметов для него.

Неудивительно, что маркетинг игры так часто обращается к числительным — новая кампания примерно на 50 часов прохождения, 100 локаций, в каждой из которых будет свой босс, 600 разных видов противников, 700 базовых предметов... Главный «бич» любой ARPG — это нехватка контента, и, похоже, Grinding Gear Games заранее озаботились тем, чтобы игроки разбегались не слишком быстро.

Впрочем, это не значит, что новая часть не будет отличаться от старой и качественно. Напротив, одним из стимулов разработки сиквела была необходимость избавиться от слишком большого багажа.

Инноваций в PoE 2 будет немало: от переработанной системы навыков и источника фрустрации для множества игроков в оригинал — до новой системы анимации. Что уж там говорить, даже камера и управления персонажем претерпели заметные изменения — теперь управлять своим героем можно не только мышкой, но и более привычной для экшенов комбинацией клавиш WASD.

Авторы старались ориентироваться на фидбек от аудитории: если в первой части всем приходилось настраивать фильтры, чтобы карта не заполнялась бесполезными предметами, то в продолжении систему лута переработали так, чтобы все выпадающие предметы представляли хоть какой-то интерес.

Классы в Path of Exile 2

Path of Exile 2.

Всего в Path of Exile 2 будут присутствовать 12 классов, каждый из которых можно развивать в направлении одного из трех архетипов. Каждому классу соответствует основная характеристика:

— Мародер, Воин — сила;

— Рейнджер, Охотница — ловкость;

— Ведьма, Чародейка — интеллект;

— Дуэлянт, Наемник — сила/ловкость;

— Храмовник, Друид — сила/интеллект;

— Тень, Монах — ловкость/интеллект.

Графика в Path of Exile 2

Выглядит Path of Exile 2 ничуть не хуже Diablo 4, за которую требуют полную стоимость. При этом разработчики вынуждены помнить об игроках с не самыми мощными компьютерами — как и в любой условно-бесплатной игре, успех проекта напрямую зависит от размеров его аудитории. Создается PoE 2 на улучшенной версии собственного движка, на котором работала и первая часть.

Сюжет в Path of Exile 2

Как уже упоминалось, когда-то будущий Path of Exile 2 задумывался в качестве масштабного дополнения, в котором, помимо всего прочего, появлялся новый сюжет. Благодаря этому разработчики сумели продумать историю с самого начала — в оригинальном проекте ее добавляли акт за актом.

Действие сиквела разворачивается спустя 20 лет после событий оригинала и в другой части континента. Игрокам стоит ожидать темного фентези, бредущих через пустыню караванов, готического хоррора и многого другого — о второй половине игры информации практически нет.

Помимо всего прочего, в игре появится множество мелочей, способствующих более глубокому погружению: например, если игрок сумеет пройти квест без подсказок (например, во время второго прохождения или подсмотрев в гайд) — то принимающий квест NPC сильно удивится.