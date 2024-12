Конкурент Diablo 4 вышел в раннем доступе: как поиграть в Path of Exile 2

Игра станет бесплатной, но позже.

Path of Exile 2 «выстрелила», в этом нет никаких сомнений. Уже несколько дней сотни тысяч игроков истребляют толпы монстров, мучаются с боссами и обсуждают прокачку персонажей. Как можно к ним присоединиться? Давайте разберемся.

Разве Path of Exile 2 не бесплатная игра?

И да, и нет. Действительно, поиграть в первую часть можно было абсолютно бесплатно. Бесплатной будет и вторая часть, но только при полноценном релизе, который состоится в течение 2025 года — после того как игра выйдет из раннего доступа. Тем же, кто хочет играть прямо сейчас, придется заплатить.

Сколько стоит ранний доступ Path of Exile 2

В российском Steam самый дешевый «пакет поддержки» стоит 1398 рублей. В него входят ранний доступ и 300 монет, которые можно потратить на внутриигровые покупки. Если же вы хотите поддержать авторов еще больше, то можете купить пакет Lord of Ogham за 2796 рублей или вовсе King of the Faridun за 4660 рублей.

В них входят не только 600 и 1000 монет соответственно, но и целый ворох «плюшек» для вашего персонажа: доспехи, питомцы, украшения и так далее. Конечно, все это останется и в полной версии.

Что есть в раннем доступе Path of Exile 2

За покупку «пакета поддержки» игрок получает три сюжетных акта из шести, шесть доступных игроку классов из двенадцати: монах, рейнджер, воин, наемник, ведьма и чародейка. Каждому из классов доступны два варианта Ascendancy — своего рода престиж-класса с отдельной веткой прокачки.

Как поиграть в ранний доступ Path of Exile бесплатно

К сожалению, это невозможно. Не помогут даже торрент-трекеры, ведь рабочую версию игры там не найти. Правда, получить бесплатно пропуск в ранний доступ могут те, кто потратил не менее 480 долларов в первой части. Но, вероятно, таким преданным фанатам не составит труда купить пакет поддержки в Steam.

Когда закончится ранний доступ Path of Exile 2

Мы точно знаем, что это произойдет в 2025-м. Пока разработчики ориентируются на «несколько месяцев после начала нового года». Разумеется, любые планы могут меняться, но предугадать это, увы, уже не получится.

Есть ли в Path of Exile 2 русский язык

В Path of Exile 2 переведены на русский язык интерфейс и субтитры. Игра доступна для покупки в том числе и в российском Steam.