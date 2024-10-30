Какой будет The Elder Scrolls 6

Раньше 2026 года ждать амбициозный проект не стоит.

Когда в конце 2011 года вышла The Elder Scrolls 5: Skyrim, едва ли кто-то мог представить, что ожидание следующей части растянется на долгие годы. И даже в конце 2024 года официально об игре известно мало — кроме того, что она все-таки будет. Тем не менее собрали все, что известно о The Elder Scrolls 6.

Место действия

Карта.

Пожалуй, единственное, о чем можно говорить хоть сколько-то уверенно — в The Elder Scrolls 6 появится бывшая имперская провинция Хаммерфелл. Этот край известен своими гигантскими пустынями и суровыми темнокожими воинами-редгардами. Если не считать совсем старых частей серии, то поглядеть на него игроки могли в The Elder Scrolls: Online и адвенчуре Redguard.

На Хаммерфелл указывает сразу множество признаков: и официальный арт от Bethesda, где одна из свечей располагается именно там, и открытый мудборд одного из художников Bethesda, где нашли картинки с явно восточной атмосферой — пейзажи, архитектуру и средневековое оружие.

Карта беседки.

Впрочем, есть и другая, менее вероятная, но более амбициозная возможность — нам дадут сразу две провинции, Хаммерфелл и Хай Рок, родину рыцарей-бретонов! Или хотя бы регион вокруг залива Илиак, захватывающий оба края — именно там разворачивалось действие The Elder Scrolls 2: Daggerfall.

Преданные фанаты утверждают, что в местности из тизера 2018 года можно разглядеть как раз этот залив, но верится в это с трудом. Как раз в этом заливе располагается Адамантиновая башня — один из важных для серии объект.

Башня.

Разумеется, создание двух разных провинций будет невероятно амбициозной задачей, особенно по меркам студии Bethesda. И помочь ей сможет процедурная генерация, которая использовалась как и в Daggerfall, так и в недавней Starfield. Правда, холодный прием космического эпика может заставить Bethesda пересмотреть планы на процген в TES 6 — если, конечно, они были.

Сюжет

Арт войны.

Все, что будет написано далее — чистой воды теоретизирование. Нет никакой хоть сколько-то достоверной информации о сюжете The Elder Scrolls 6. Тем не менее Bethesda любит оставлять в играх намеки на будущие события и использовать одни и те же приемы, а значит, мы можем попробовать что-то угадать.

Похоже, главным противником Империи останутся эльфы Талмора — эта сюжетная линия слишком важна, чтобы закрыть ее «за кадром». Майкл Киркбрайд, бывший сценарист и художник Bethesda, и вовсе называл радикальное правительство Альдмерского доминона самой главной угрозой в сеттинге.

А вот чего в Bethesda не делают никогда — так это импорта сохранений в духе Dragon Age. Между тем, в Skyrim присутствует нелинейность — та же гражданская война может завершиться тремя разными способами. Поэтому в шестой части нас может ждать очередной скачок лет эдак в 200, как между Oblivion и Skyrim.

Арт Хаммерфелл.

Не менее вероятно и событие, которое сделает многие события предыдущей части неважными. Если между TES 5 и TES 6 Талмор вторгнется в Скайрим и захватит его, путаница в истории будет объяснима — погибнут все, кто может погибнуть. Тем более что в Хаммерфелле есть похожий конфликт между Венценосцами и Предшественниками — фракциями, поддерживающих Империю.

Вероятно, все побочные квесты вроде сюжетов гильдий будут считаться выполненными — пусть и не обязательно Довакином. Увы — те, кто не стали убивать императора Тита Мида в линейке Темного Братства, будут разочарованы.

Skyrim.

Понятна и судьба главного героя пятой части — он затеряется на страницах истории, как до того затерялись протагонисты всех предыдущих игр.

Разумеется, есть фанатские теории, согласно которым канцлер Окато из Oblivion был главным героем Daggerfall, а протагонист Oblivion воплотился в божество Шеогората. Но официально их история всегда будет обрываться многоточием.

Разработка и дата выхода

Бретоны.

Дата выхода The Elder Scrolls 6 неизвестна. Но график релиза предыдущих игр Bethesda говорит о том, что новую часть культовой серии имеет смысл ждать спустя 3-4 года после релиза Starfield — то есть где-то в 2026-27 годах.

Если это действительно так, то ребенок, родившийся в год выхода Skyrim, уже будет учиться в старших классах. Впрочем, всегда есть надежда, что релиз выйдет раньше — теперь у Bethesda есть ресурсы выкупившей их корпорации Microsoft.

«Чем Bethesda занималась все это время?» — могут спросить раздосадованные игроки. Ответ прост: по большей части Starfield. Да, анонсирующий трейлер The Elder Scrolls 6 появился еще в 2018-м. Однако о том, что проект вошел в стадию активной разработки, было объявлено только в 2023 году — до этого студия занималась пре-продакшеном и работала над Starfield.

Starfield.

Не нуждающийся в представлении Тодд Говард объяснял долгие паузы по-разному — и желанием студии сделать проект, не относящийся к Fallout и The Elder Scrolls, и необходимостью дождаться нужных технологий (еще один намек на процедурную генерацию?) и доработать Creation Engine.

Так или иначе, даже Тодд признает, что разработка The Elder Scrolls 6 сильно затянулась — по его словам, он сам не знает, станет ли The Elder Scrolls 6 последней игрой в серии, над которой ему предстоит поработать в своей жизни.