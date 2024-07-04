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Сегодня, 13:00

Чемпион России в BMX-фристайле Фоминов рассказал о своей новой победной стратегии

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион России в BMX-фристайле Никита Фоминов в интервью «СЭ» поделился своими впечатлениями от победы на главном национальном старте.

«Я очень хорошо знаю свою программу. Мы готовились здесь же, в «Ураме», я живу сейчас в Казани, так что это моя родная площадка, на которой я регулярно тренируюсь. Давно готовился к этому чемпионату, так что планомерно подводил себя к турниру. В первой попытке у меня не все получилось, а вот вторая практически идеальной вышла, за исключением одного трюка. Раньше я заезжал на соревнования с мыслями: либо все, либо ничего. И это игра в две стороны. Выехал — побеждаешь, все классно. Ошибаешься — и у тебя нет никакого результата.

Сейчас я так уже не рискую, поменял стратегию. Делаю хорошую, уверенную первую попытку по программе, которую я точно знаю и точно выкачу. Чтобы у меня был уже хоть какой-то результат. Поскольку даже средняя моя попытка — это все равно очень сильная попытка. Как правило, ее хватает если не на первое, то на второе-третье место точно. А вот в первой уже пытаюсь чем-то усиливаться», — сказал Фоминов.

 
Никита Фоминов. «Наш спорт похож на фигурное катание. Здорово собрать много четверных, но еще и выкатать их!» Лучший райдер России — о развитии BMX

Никита впервые в карьере стал лучшим BMX-райдером России в воскресенье, обыграв Ирека Ризаева в турнире в Казани.

Велоспорт
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