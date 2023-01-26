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Сегодня, 16:45

Закарин — о велоклубе на Кипре: «На «Тур де Франс» заявляться не планируем — другой концепт»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Ильнур Закарин.
Фото Global Look Press
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Российский велогонщик Ильнур Закарин в интервью «СЭ» рассказал о своем новом велоклубе на Кипре.

«Он направлен на любительский спорт. Мы хотим сделать спортивный остров, как на Майорке. Любой любитель, который хочет тренироваться, приходит к нам, и мы уже учим его правильно кататься на велосипеде, ездим вместе на сборы, любительские соревнования. Заявиться на «Тур де Франс»? У нас совсем другой концепт. 400 квадратных метров, на которых будут и веломагазин, и ресторан правильного питания, и тренажеры, массажи, подбор правильной посадки. В России на это мало обращают внимание, когда берут велосипед в магазине, мало кто думает о посадке. Потом получают проблемы с коленями, суставами. Банально усталость быстро наступает. В общем, это будет объединение для людей, которые искренне любят спорт. Соревноваться в «Тур де Франс» наши ребята не будут, но не исключаю, что в будущем под этим брендом может появиться профессиональная команда. Кто знает, не буду исключать.

Это будет полноценный хаб, где можно сделать все для спорта. Купить экипировку, отремонтировать и обслужить байк, получить консультации, потренироваться. Да просто пообщаться с такими же энтузиастами, как ты сам. Тут на острове очень много велосипедистов, но они никак не объединялись между собой. Вот мы и решили создать такое пространство, где все будут вместе», — сказал Закарин.

Закарин завершил карьеру в марте этого года после закрытия команды Gazprom-RusVelo.

 
Ильнур Закарин. «Есть цель в жизни, загружен даже больше, чем когда был в спорте». Велогонщик Закарин завершил карьеру и рассказал, чем теперь живет

 

Ильнур Закарин
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