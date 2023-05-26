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Сегодня, 14:36

В Великобритании запретили участие трансгендеров в женском профессиональном велоспорте

Виталий Косик
Корреспондент
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Федерация велосипедного спорта Великобритании запретила трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Сообщается, что подобная практика официально будет введена к концу 2023 года и станет охватывать все женские соревнования под эгидой федерации.

Федерация велосипедного спорта начала свое исследование вопроса участия трансгендеров в женском велоспорте в апреле 2022 года.

В 2021 году МОК опубликовал правила для международных федераций по допуску трансгендеров к турнирам, где утверждалось, что «любой спортсмен, соответствующий критериям допуска, должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше».

В том же году первый трансгендер принял участие в Олимпийских играх.

Источник: РИА Новости
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