За допинг дисквалифицированы сразу семь португальских велогонщиков, на очереди еще трое

Семеро профессиональных португальских велосипедистов, в том числе трое бывших победителей многодневки Volta a Portugal, дисквалифицированы за допинг.

Самое суровое наказание — отстранение на семь лет получил Жоао Родригеш, в 2021 году выигравший Volta ao Algarve. 27-летний спортсмен наказан за аномалии в его биологическом паспорте и за «использование запрещенного метода» (скорее всего, речь идет о переливании крови).

Среди других дисквалифицированных — победитель португальской «Вуэльты» в 2016 году Руи Виньяш, чемпион этой многодневки 2011 года Рикардо Местре, а также Рикардо Вилела, Даниэль Местре, Жозе Невеш и Самуэль Кальдейра. Все они получили по три года отстранения. Виньяс и Даниэль Местре — за хранение бетаметазона, а Невеш, Рикардо Местре, Кальдейра и Вилела пойманы с гормоном роста. Все семеро выступали за континентальную команду W52-FC Porto, лицензию которой UCI приостановил минувшим летом из-за череды допинговых скандалов среди команд, базирующихся в Португалии.

Все наказанные признали свою вину, чтобы получить меньший срок отстранения. Продолжаются расследования в отношении еще трех гонщиков команды, которые пока не раскаиваются (это Джони Брандао, Хосе Гонсалвес и Хорхе Магальяйнш). Также под следствием четыре сотрудника W52-FC Porto.