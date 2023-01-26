Живущий на Кипре российский велогонщик Закарин рассказал о массовой миграции соотечественников на остров

Российский велогонщик Ильнур Закарин в интервью «СЭ» рассказал о жизни на острове Кипр и большом количестве соотечественников на острове.

«Их и раньше было немало, сейчас еще больше. Многие переехали. В целом проблем нет, в школах не ругаются, все нормально. Конфликтов на бытовой почве нет. Русской комьюнити? Знаете, разве что по интересам. Среди спортсменов — по видам спорта. Айтишники сами по себе, бегуны сами по себе, мы, велосипедисты, сами по себе. А так, чтобы из разных сфер жизни, но одной национальности — такого я не встречал. Мне-то есть с кем пообщаться, я здесь уже девятый год живу, так что собрал знакомых и друзей», — сказал Закарин.

Уроженец Набережных Челнов Закарин последние девять лет живет на Кипре.