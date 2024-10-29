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Сегодня, 20:00

Кузина лучшего велогонщика мира среди сектантов. Ее не могут найти уже три года

У велогонщика Погачара похитили двоюродную сестру
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Мелиса Смрекар (справа) похитила кузину велогонщика Тадея Погачара.
Мелиса Смрекар (справа) похитила кузину велогонщика Тадея Погачара.
Фото PU Ljubljana, Global Look Press
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Тадею Погачару и его дяде пока не в состоянии помочь даже Интерпол.

Нынешний год стал триумфальным для словенского велогонщика Тадея Погачара. Победа в генеральных классификациях «Джиро Д'Италия» и «Тур де Франс», золото в групповой гонке на чемпионате мира... Мало кто в истории шоссейных велогонок может похвастаться такими достижениями за один сезон. Однако радость 26-летнего спортсмена сильно омрачают семейные неприятности. Петер Погачар, дядя Тадея, помогающий звезде UAE Team Emirates в развитии его карьеры, дал несколько интервью европейским СМИ, в которых умоляет помочь в поисках свой дочери Юлии. Девочка пропала без вести три года назад — сейчас ей должно быть 13 лет.

Манипулятивная личность

— Юлия — моя единственная дочь, она — все, что у меня есть, — говорит Петер Погачар. — Я даже не знаю, жива ли она еще, ничего не знаю о ней. У меня миллион вопросов, но нет ответов. Юлия действительно потеряла все, что составляло ее жизнь. Она потеряла отца, двух сводных братьев, одноклассников, родственников — всех, кого знала. Теперь ей приходится где-то прятаться против своей воли. И она еще слишком молода, чтобы что-то с этим поделать.

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Полиция считает, что ребенка похитила мать и бывшая жена Петера Мелиса Смрекар, также известная под псевдонимом Наташа Брумен. Вероятно, она присоединилась к экстремистской секте и забрала Юлию с собой. Предположительно они находятся в некоем закрытом лагере в Испании и не контактируют с внешним миром. Главой секты является Лана Пранер — женщина, которая якобы общается с космосом и «повышает коллективное сознание людей для достижения внутреннего мира и гармонии».

— Лана крайне манипулятивная личность, которая разрушила множество семей, убеждая своих последователей держаться подальше от своих родственников, — говорит о лидере культа Петер Погачар. — Сейчас Юлии 13 лет. Она не ходит в школу, она даже не посещает врача, потому что секта, к которой принадлежит ее мать, считает, что вся медицина — это изобретение сатаны. Лана и ее сторонники верят в разные теории заговора, в то, что богатые люди хотят поработить бедных, что сигнал 5G опасен, что при помощи вакцины от COVID-19 в тела вводятся чипы...

Петер Погачар с дочерью Юлией.
Петер Погачар с дочерью Юлией.
Фото из личного архива Петера Погачара, соцсети

Прилетят инопланетяне и всех спасут

Мелиса Смрекар начала посещать собрания культа в 2013 году и со временем начала брать с собой дочь. Так что девочка в ноябре 2021 года, возможно, согласилась на бегство добровольно. «Мы сообщили об исчезновении в полицию и обыскали квартиру, где жили Мелиса и Юлия. Но выяснилось, что они оставили там почти все вещи, а рядом с домом была припаркована машина моей бывшей жены, — рассказывает безутешный отец. — Мелиса взяла с собой только документы, а банковские карты, мобильный телефон и ноутбук оставила дома. Одновременно с ними исчезли супруги Анка и Лука Уле, которые сказали своим семьям, что уезжают в Испанию, где собираются жить в безлюдном лесу, где не работает сотовая связь».

— Каждое утро, когда я просыпаюсь, то иду в ее комнату, чтобы нарисовать на доске еще одно сердце, — рассказывает дядя лидера мировых велогонок. — Там уже 1088 сердец, по одному на каждый день с момента пропажи дочери. На следующей неделе будет три года с момента ее похищения. У меня в жизни только одна миссия и одно желание: найти ребенка и вернуть ее домой в целости и сохранности.

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У Юлии также есть два взрослых сводных брата (сыновья Мелисы), но они также ничего не знают о месте нахождения ребенка и ее матери. Что касается Ланы Пранер, то она в 2020 году переехала из Словении на азорский остров Сан-Мигель и призвала своих последователей сделать то же самое. Члены секты утверждают, что лидер культа неприкасаема, никому не разрешено навещать ее или жить рядом с ней. «Она говорит своим апологетам, что они избраны и что прилетит космический корабль, заберет их и доставит на другую планету, где они смогут начать новую жизнь, а те, кто останется на Земле, умрут», — говорит Погачар.

— Для нормального развития Юлии крайне важно, чтобы она вернулась домой как можно скорее, продолжила посещать школу и снова увидела свою семью и друзей, — заключает отец беглянки. — В настоящий момент я не могу себе представить ее страдания и то, что она переживает. Уверен, что качество ее нынешней жизни просто ужасно. Ведь им приходится скрываться и жить на минимальные деньги. Медицинская помощь в случае какой-либо болезни очень сомнительна, если вообще доступна. Я могу только надеяться, что за эти три года девочка не получила необратимого физического или психологического ущерба.

Велоспорт
Тадей Погачар

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