Кузина лучшего велогонщика мира среди сектантов. Ее не могут найти уже три года

Тадею Погачару и его дяде пока не в состоянии помочь даже Интерпол.

Нынешний год стал триумфальным для словенского велогонщика Тадея Погачара. Победа в генеральных классификациях «Джиро Д'Италия» и «Тур де Франс», золото в групповой гонке на чемпионате мира... Мало кто в истории шоссейных велогонок может похвастаться такими достижениями за один сезон. Однако радость 26-летнего спортсмена сильно омрачают семейные неприятности. Петер Погачар, дядя Тадея, помогающий звезде UAE Team Emirates в развитии его карьеры, дал несколько интервью европейским СМИ, в которых умоляет помочь в поисках свой дочери Юлии. Девочка пропала без вести три года назад — сейчас ей должно быть 13 лет.

Манипулятивная личность

— Юлия — моя единственная дочь, она — все, что у меня есть, — говорит Петер Погачар. — Я даже не знаю, жива ли она еще, ничего не знаю о ней. У меня миллион вопросов, но нет ответов. Юлия действительно потеряла все, что составляло ее жизнь. Она потеряла отца, двух сводных братьев, одноклассников, родственников — всех, кого знала. Теперь ей приходится где-то прятаться против своей воли. И она еще слишком молода, чтобы что-то с этим поделать.

Полиция считает, что ребенка похитила мать и бывшая жена Петера Мелиса Смрекар, также известная под псевдонимом Наташа Брумен. Вероятно, она присоединилась к экстремистской секте и забрала Юлию с собой. Предположительно они находятся в некоем закрытом лагере в Испании и не контактируют с внешним миром. Главой секты является Лана Пранер — женщина, которая якобы общается с космосом и «повышает коллективное сознание людей для достижения внутреннего мира и гармонии».

— Лана крайне манипулятивная личность, которая разрушила множество семей, убеждая своих последователей держаться подальше от своих родственников, — говорит о лидере культа Петер Погачар. — Сейчас Юлии 13 лет. Она не ходит в школу, она даже не посещает врача, потому что секта, к которой принадлежит ее мать, считает, что вся медицина — это изобретение сатаны. Лана и ее сторонники верят в разные теории заговора, в то, что богатые люди хотят поработить бедных, что сигнал 5G опасен, что при помощи вакцины от COVID-19 в тела вводятся чипы...

Петер Погачар с дочерью Юлией. Фото из личного архива Петера Погачара, соцсети

Прилетят инопланетяне и всех спасут

Мелиса Смрекар начала посещать собрания культа в 2013 году и со временем начала брать с собой дочь. Так что девочка в ноябре 2021 года, возможно, согласилась на бегство добровольно. «Мы сообщили об исчезновении в полицию и обыскали квартиру, где жили Мелиса и Юлия. Но выяснилось, что они оставили там почти все вещи, а рядом с домом была припаркована машина моей бывшей жены, — рассказывает безутешный отец. — Мелиса взяла с собой только документы, а банковские карты, мобильный телефон и ноутбук оставила дома. Одновременно с ними исчезли супруги Анка и Лука Уле, которые сказали своим семьям, что уезжают в Испанию, где собираются жить в безлюдном лесу, где не работает сотовая связь».

— Каждое утро, когда я просыпаюсь, то иду в ее комнату, чтобы нарисовать на доске еще одно сердце, — рассказывает дядя лидера мировых велогонок. — Там уже 1088 сердец, по одному на каждый день с момента пропажи дочери. На следующей неделе будет три года с момента ее похищения. У меня в жизни только одна миссия и одно желание: найти ребенка и вернуть ее домой в целости и сохранности.

У Юлии также есть два взрослых сводных брата (сыновья Мелисы), но они также ничего не знают о месте нахождения ребенка и ее матери. Что касается Ланы Пранер, то она в 2020 году переехала из Словении на азорский остров Сан-Мигель и призвала своих последователей сделать то же самое. Члены секты утверждают, что лидер культа неприкасаема, никому не разрешено навещать ее или жить рядом с ней. «Она говорит своим апологетам, что они избраны и что прилетит космический корабль, заберет их и доставит на другую планету, где они смогут начать новую жизнь, а те, кто останется на Земле, умрут», — говорит Погачар.

— Для нормального развития Юлии крайне важно, чтобы она вернулась домой как можно скорее, продолжила посещать школу и снова увидела свою семью и друзей, — заключает отец беглянки. — В настоящий момент я не могу себе представить ее страдания и то, что она переживает. Уверен, что качество ее нынешней жизни просто ужасно. Ведь им приходится скрываться и жить на минимальные деньги. Медицинская помощь в случае какой-либо болезни очень сомнительна, если вообще доступна. Я могу только надеяться, что за эти три года девочка не получила необратимого физического или психологического ущерба.