Гусятников: «Не тот сейчас Власов. Ему нужно перезагрузиться, восстановиться, провести полную реабилитацию»

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Бывший президент Федерации велоспорта России Александр Гусятников прокомментировал выступление российского велогонщика Александра Власова на «Тур де Франс».
«Для Власова главная задача на этом «Туре» — чтобы Примож Роглич выиграл или хотя бы попал в тройку лучших. Каких-то личных задач команда перед ним не ставит. Раньше он был на первых ролях в многодневных гонках, но сейчас у него другая функция. Вся команда выстроена под Роглича. На четвертом этапе Александр рановато выбыл из группы лидеров. Я рассчитывал, что он останется с Рогличем, но, к сожалению, мои прогнозы на этот сезон по нему сбываются. Не тот сейчас Власов. Ему нужно перезагрузиться, восстановиться, провести полную реабилитацию», — цитирует Metaratings.ru Гусятникова.
«Тур де Франс» стартовал во Флоренции 29 июня и завершится 21 июля гонкой по маршруту Монако — Ницца.