Гусятников: «Не тот сейчас Власов. Ему нужно перезагрузиться, восстановиться, провести полную реабилитацию»

Бывший президент Федерации велоспорта России Александр Гусятников прокомментировал выступление российского велогонщика Александра Власова на «Тур де Франс».

«Для Власова главная задача на этом «Туре» — чтобы Примож Роглич выиграл или хотя бы попал в тройку лучших. Каких-то личных задач команда перед ним не ставит. Раньше он был на первых ролях в многодневных гонках, но сейчас у него другая функция. Вся команда выстроена под Роглича. На четвертом этапе Александр рановато выбыл из группы лидеров. Я рассчитывал, что он останется с Рогличем, но, к сожалению, мои прогнозы на этот сезон по нему сбываются. Не тот сейчас Власов. Ему нужно перезагрузиться, восстановиться, провести полную реабилитацию», — цитирует Metaratings.ru Гусятникова.

«Тур де Франс» стартовал во Флоренции 29 июня и завершится 21 июля гонкой по маршруту Монако — Ницца.