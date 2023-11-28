Легендарный велогонщик покаялся в допинге. Ульриха могут лишить титула «Тур де Франс» через 26 лет

Немец признался, что всех своих успехов добился при помощи запрещенных переливаний крови.

Немецкий велосипедист Ян Ульрих на рубеже веков был одной из главных звезд немецкого, да и международного спорта. Победитель «Тур де Франс», олимпийский чемпион, главный соперник еще более знаменитого американца Лэнса Армстронга, постфактум лишенного семи титулов чемпиона «Большой петли» за применения допинга. Впрочем, и Ульрих, само собой, не был ангелом. Он уже получал допинговые дисквалификации и даже делал признания на эту тему, но накануне 50-летнего юбилея и вовсе разоткровенничался — Ян рассказал, что использовал запрещенные переливания крови на протяжении всей свой карьеры. Лишат ли его теперь по примеру Армстронга титула чемпиона «Тур де Франс»?

Джентльмены и допинг

В девяностые годы прошлого века Ульрих считался золотым мальчиком мирового велоспорта. Его звезда взошла еще в 1995-м, когда юному немцу был всего 21 год. В 22 он уже «зажигал» на «Туре», где в 1996-м финишировал вторым вслед за товарищем по команде «Телеком» датчанином Бьярне Рийсом. Кстати, Рийс уже довольно давно, в 2007-м признался, что с 1993 по 1998 год, в том числе на триумфальной для себя «Большой петле» применял допинг. Тогда организаторы сперва вычеркнули его из списка чемпионов, а затем вернули с оговоркой, что «победа была одержана велосипедистом, применявшим допинг».

Ульрих впервые выиграл «Тур де Франс» в 1997-м, после чего еще четырежды становился вторым — в 1998-м вслед за итальянцем Марко Пантани, а в 2000-м, 2001-м и 2003-м — за Армстронгом. Именно его соперничество с Лэнсом на самом престижном Гранд-туре стало самым ярким противостоянием в мире велоспорта в начале нулевых. При этом дуэль проходила по-джентльменски, однажды Ульрих после падения американца даже сознательно сбросил скорость, дождавшись, когда Армстронг вернется в седло и нагонит его. После чего Лэнс и Ян подружились и остаются в хороших отношениях до сих пор.

Но образцовое поведение во время гонок не отменяет тот факт, что допинговый шлейф тянулся за Ульрихом большую часть карьеры. В 2002-м его дисквалифицировали за прием амфетаминов, были и другие подозрения и обвинения, которые уже по окончании карьеры на основе доказательств материализовались в 2012-м в дисквалификацию за использование услуг скандального известного доктора Эуфемиано Фуэнтеса. Тогда немца лишили всех результатов с мая 2005 года, но его главные достижения, включая успехи на «Туре», золото и серебро Олимпиады-2000 в Сиднее и три титула чемпиона мира были добыты раньше.

Фото Global Look Press

Откровения перед «Охотником»

Сам Ульрих не стал оспаривать вердикт Спортивного арбитражного суда, в 2013-м признав, что действительно сотрудничал с Фуэнтесом, о чем сожалеет. Однако конкретных временных рамок сотрудничества не очертил. Томас Бах, занимавший на тот момент пост в Олимпийской федерации Германии и вице-президента МОК, тогда заявил, что все факты будут скрупулезно проверены, и не исключено, что Ульриха лишат олимпийских наград. Но на тот момент с Игр-2000 прошло 13 лет, а срок давности по кодексу ВАДА составлял восемь лет. Пусть с тех пор и увеличился до 10 лет, а в особых случаях до 14 лет.

Как бы то ни было, это не помешало Международному союзу велосипедистов (UCI) в 2012-м вычеркнуть Армстронга из числа чемпионов «Тур де Франс» 1999-2005 годов. Причем победы Лэнса «по наследству» никому передавать не стали, поскольку тогда, к примеру, запятнанный Ульрих должен был бы превратиться в четырехкратного победителя «Большой петли». Его, кстати, никаких наград не лишили, хотя жизнь знаменитого немецкого велопрофи на пенсии все равно была не слишком приятной. Еще в 2010-м ему поставили диагноз «эмоциональное выгорание», в 2018-м задержали за незаконное проникновение в дома актера Тиля Швайгера, с которым он одно время приятельствовал.

В том же году Ульриха задержали на нападение на проститутку, но он отделался крупным штрафом. Четыре года назад, измученный алкоголем и наркотиками, он проходил реабилитацию в психиатрической клинике. Но сейчас, судя по всему, знаменитый немец сумел «перезагрузиться». И с удовольствием общается с прессой перед выходом к 50-летнему юбилею четырехсерийного документального фильма о его жизни под названием «Охотник».

«В то время у меня не было никаких сомнений. Я был молод, наивен и пришел в уже существующую систему, где без допинга нельзя было добиваться результатов. Если бы не он, моя карьера бы закончилась. Никогда не чувствовал себя преступником. В то время считалось, что без посторонней помощи бороться в гонке — все равно что вступать в перестрелку, вооружившись лишь ножом», — цитирует Ульриха Stern. По его словам, он начал сотрудничество с Фуэнтесом еще в 1995-м или 1996-м. Ян извинился перед болельщиками, но добавил, что просто хотел бороться за победы на равных условиях с остальными. Он считает, что заслужил титул чемпиона «Тур де Франс» — 1997, но, мол, решать другим.

Что ж, не исключено, UCI или организаторы «Большой петли» после таких конкретных признаний захотят вычеркнуть из числа чемпионов и Ульриха, ведь, по идее, он был столь же «чист», как вычеркнутый ранее Армстронг. С другой стороны, оставленный в списках Рийс был ничуть не лучше, да и если копнуть поглубже... Так что посмотрим, решатся ли велосипедные чиновники на пересмотр результатов «Тура» — 1997 26 лет спустя.