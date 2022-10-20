Глава USADA призвал простить пожизненно дисквалифицированного за допинг Армстронга

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг должен быть прощен.

«Многие гонщики в то время были жертвами системы. И это правда, что со временем они смогли вернуться, хотя и в другом качестве. И мы тоже должны простить Лэнса Армстронга после его признания. Мы наблюдаем, как в велоспорт возвращается культура чистого спорта. По сравнению с тем временем разница как между днем и ночью», — приводит слова Тайгарта Yahoo Sports со ссылкой на SID.

В 2012 году 51-летний спортсмен был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишен всех спортивных титулов начиная с 1998 года, в том числе и семи титулов велогонки «Тур де Франс», завоеванных подряд.