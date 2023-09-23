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Сегодня, 12:28

ОКР проведет консультацию с юристами по решению ВАДА

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что они планируют провести беседу с юристами по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Сейчас я даже не знаю, как реагировать на это. Но мы в ближайшее время проведем консультацию по этому решению со своими юристами, правовым правлением», — приводит ТАСС слова Позднякова.

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет.

Источник: ТАСС
Станислав Поздняков
ВАДА
ОКР
РУСАДА
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