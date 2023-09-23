ОКР проведет консультацию с юристами по решению ВАДА

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что они планируют провести беседу с юристами по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Сейчас я даже не знаю, как реагировать на это. Но мы в ближайшее время проведем консультацию по этому решению со своими юристами, правовым правлением», — приводит ТАСС слова Позднякова.

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет.