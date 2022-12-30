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Сегодня, 18:04

РУСАДА и Турецкая антидопинговая лаборатория обсудили план совместной работы в 2023 году

Мария Гусева
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Представители российского антидопингового агентства (РУСАДА) встретились с руководством Турецкой антидопинговой лаборатории. Встреча прошла 27 декабря в Анкаре.

Основными темами для обсуждения стали вопросы совершенствования логистики, особенности работы с оборудованием, планы и объемы работы в 2023 году.

«РУСАДА с благодарностью отметило вклад лаборатории Анкары в успешную реализацию программы тестирования в 2022 году, особенно ее части, связанной с гематологическим модулем биологического паспорта спортсмена», — цитирует ТАСС пресс-службу РУСАДА.

ВАДА лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. РУСАДА проводит ряд мероприятий по восстановлению в международных правах.

Источник: ТАСС
ВАДА
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В РУСАДА сообщили о досрочном выполнении годового плана допинг-тестирования спортсменов