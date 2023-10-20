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Сегодня, 16:55

РУСАДА не будет принимать участие в конференции ЮНЕСКО в Париже

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова прокомментировала вопрос о невыплате ежегодного взноса в ВАДА.

«Мы подобной информацией на данный момент не обладаем. Мы с точки зрения РУСАДА все выплаты производим своевременно, то есть это выходит за рамки нашей компетенции. Я так понимаю, что все ждут конференцию сторон ЮНЕСКО в Париже. Я туда не поеду. Подписантом международной Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте является государство. Соответсвенно, данный вопрос надо адресовать представителям органов исполнительной власти, в том числе Министерству спорта и МИД России. РУСАДА не будет принимать участие в данном заседании», — сказала Логинова.

Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Заседание Конвенции ЮНЕСКО пройдет 25— 27 октября.

ВАДА
РУСАДА
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