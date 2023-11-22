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Сегодня, 12:45

РУСАДА в октябре проверило на допинг футболиста Филиппа Ковальчука

Виктория Кравченко
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РУСАДА в октябре проверило на допинг шестерых игроков юношеской сборной России по футболу до 15 лет, сообщает ТАСС.

В число проверяемых попал Филипп Ковальчук, сын олимпийского чемпиона 2018 года по хоккею Ильи Ковальчука.

Тесты также сдавали вратари Никита Павлов («Строгино») и Максим Козлов («Чертаново»), защитник Артемий Калянин («Зенит»), полузащитники Магомед Гусейнов («Краснодар») и Александр Андреев («Строгино»).

Ковальчук играет за юношеский клуб «Сан-Паулу» из Бразилии на позиции полузащитника.

Источник: https://tass.ru/sport/19349797
Илья Ковальчук
Сборная России по футболу
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