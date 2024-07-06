РУСАДА за первую половину 2024 года взяло у спортсменов почти 6 тысяч допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июне взяли у спортсменов 935 проб, сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В июне Российским антидопинговым агентством было отобрано 935 проб», — сказала представительница агентства.

Ранее в РУСАДА сообщили о снижении количества запросов на использование запрещенных лекарств в июне этого года.

Всего с начала 2024 года российское агентство собрало уже 5 997 теста. За 12 месяцев 2023 года РУСАДА взяло 11 091 пробу, в 2022-м — 11 053.