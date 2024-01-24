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Сегодня, 11:39

В ФХР назвали кошмаром инцидент с мельдонием в «Толпаре»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Курбатов высказался о скандале с мельдонием хоккеистов «Толпара».

«Были новости в прессе. Кто-то накормил детей мельдонием, что конечно какой-то кошмар. Все эти скандалы, казалось бы, прогремели, все должны знать, что это плохо и бесполезно. Нет медицински подтвержденных фактов, что он сильно что-то улучшает. В целом ведем борьбу, у нас нулевая толерантность по допингу. Спорт должен быть честным. На фоне других видов спорта хоккей выглядит лучше и чище в целом», — сказал Курбатов.

15 января Baza сообщила, что в крови 37 хоккеистов уфимского клуба был обнаружен мельдоний. В РУСАДА заявили, что проводят обработку по 7 делам, открытым в связи с положительными допинг-пробами хоккеистов «Толпара».

Хоккеисты &laquo;Толпара&raquo;. Дикий допинг-скандал в Уфе. Игроки винят тренера по физподготовке, клуб его защищает

ХК Толпар
ФХР
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