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Сегодня, 17:45

ВАДА лишило Олимпийский совет Азии статуса соответствия из-за флага КНДР

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли сообщил, что ВАДА лишило Олимпийский совет Азии (OCA) статуса соответствия.

«Багамы и Камбоджа были добавлены в список наблюдения, Нигерия и Тунис были рекомендованы к лишению статуса соответствия. Также у нас есть первый случай невыполнения и неуважения санкций, это Олимпийский совет Азии в отношении Северной Кореи. Он был объявлен лишенным соответствия», — приводит слова Ниггли РИА Новости.

В сентябре 2023 года ВАДА выразило недовольство тем, что OCA разрешил Северной Кореи выступать под своим флагом на Азиатских играх.

Напомним, что в 2021 году антидопинговое агентство КНДР было признано несоответствующим кодексу ВАДА из-за отсутствия в стране современных антидопинговых структур.

Источник: РИА Новости
Футбол
ВАДА
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