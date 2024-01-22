Валуев назвал ВАДА ворами и отметил, что неразумно платить агентству большие взносы

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, что думает о размере взноса, который Россия должна направить Всемирному антидопинговому агентству.

Ранее ВАДА определило, что Россия должна выплатить организации 1 335 860 долларов за 2024 год.

«Для нас будет неразумно платить такую большую сумму ВАДА. Необходимо смотреть соглашение с этой организацией. Россия должна действовать юридически, и наши дальнейшие действия должны проходить в суде. Пытается ли ВАДА нас обокрасть? Они и есть воры и никогда в этом не признаются», — цитирует Валуева Sport24.

В декабре сообщалось, что ВАДА до сих пор не получило от России обязательный взнос за 2023 год, который составляет 1,267 миллиона долларов. Отмечалось, что агентство поддерживает связь с россиянами с целью получения денежных средств, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.