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Сегодня, 19:30

Валуев назвал ВАДА ворами и отметил, что неразумно платить агентству большие взносы

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, что думает о размере взноса, который Россия должна направить Всемирному антидопинговому агентству.

Ранее ВАДА определило, что Россия должна выплатить организации 1 335 860 долларов за 2024 год.

«Для нас будет неразумно платить такую большую сумму ВАДА. Необходимо смотреть соглашение с этой организацией. Россия должна действовать юридически, и наши дальнейшие действия должны проходить в суде. Пытается ли ВАДА нас обокрасть? Они и есть воры и никогда в этом не признаются», — цитирует Валуева Sport24.

В декабре сообщалось, что ВАДА до сих пор не получило от России обязательный взнос за 2023 год, который составляет 1,267 миллиона долларов. Отмечалось, что агентство поддерживает связь с россиянами с целью получения денежных средств, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.

Источник: https://sport24.ru/other/news-614210-valuyev-rossii-nerazumno-platit-bolshuyu-summu-wada-oni-vory-i-nikogda-v-etom-ne-priznayutsya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Николай Валуев
ВАДА
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ВАДА определило размер взноса России в бюджет организации в 2024 году