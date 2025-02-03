Журова: «Россия — самая прогрессивная страна в мире в плане антидопинговой работы»

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила президенту Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольду Баньке на претензии к российскому законодательству. Ранее он заявил, что российское законодательство до сих пор не приведено в соответствие с антидопинговым кодексом ВАДА.

«Еще на этапе Олимпийских игр в Сочи Россия была самой прогрессивной страной в мире в плане антидопинговой работы. Так есть и сейчас. В нашей стране наказание за допинг более серьезное, чем в каких-либо странах, вплоть до уголовной ответственности. А глава ВАДА Банька делает какие-то абстрактные заявления. Его не устраивает система управления спортом? Но в России она более демократична, чем, например, в Китае. У нас государство не контролирует деятельность РУСАДА, это совершенно независимый орган.

Вот в Китае наверняка государство контролирует деятельность национального антидопингового агентства и не особо пускает офицеров ВАДА на свою территорию в отличие от нас. Просто сейчас Западу нечего придумать, чтобы обосновывать отстранение российских спортсменов. Вот Банька и говорит, что мы вам зато РУСАДА не восстановим, потому что у вас там что-то не соответствует в законодательстве. Хотя мы давно оптимизировали его в вопросе антидопинговой работы и ответственности за допинг», — цитирует «ВсеПроСпорт» Журову.

В сентябре 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в очередной раз было признано несоответствующим кодексу ВАДА.