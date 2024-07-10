«Авторитет ВАДА рушится на глазах у всего мира». Американцы снова недовольны «китайским делом»

По мнению борцов за чистый спорт из США, независимое расследование о скандале с триметазидином не ответило на ряд ключевых вопросов.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердило предварительный вариант отчета независимого следователя Эрика Коттье, который разбирался с резонансным инцидентом с допингом в пробах 23 пловцов сборной Китая накануне Олимпиады-2020. Прокурор пришел к выводу, что при закрытии данного дела без последствий для спортсменов не было проявлено «предвзятости, неуважения к законам или фаворитизма по отношению к китайской стороне». В общем, радикальные борцы за чистый спорт накануне Игр в Париже не получили долгожданных разоблачений и теперь рассчитывают только на правоохранительные органы США. Последние проводят собственное расследование этой скандальной и болезненной для репутации ВАДА истории.

Неумение признавать ошибки

Идеальные отношения между ВАДА и Антидопинговым агентством США оказались разрушены в апреле этого года после того, как австралийские и американские СМИ опубликовали «слив» спецслужб об инциденте с триметазидином перед Олимпиадой в Токио. Выяснилось, что 23 пловца сборной Китая сдали положительные тесты на допинг, но при полном попустительстве ВАДА были оправданы, поехали на Игры-2020 и завоевали там несколько медалей. В Штатах тоже постоянно отмазывают нарушителей антидопинговых правил под разными невероятными предлогами и с дикими формулировками. Однако на сей раз речь идет об иностранцах, которые отобрали награды у спортсменов из США. Поэтому USADA потребовало срочного пересмотра дела с публикацией конфиденциальных документов. И ради этого пошло на разрыв с давними союзниками из руководства ВАДА.

Дело действительно кажется неоднозначным. Так поводом для оправданий стало наличие кардиологического препарата... на кухонной посуде и в вентиляции отеля, в котором жили пловцы. Как именно попал туда допинг (никто из персонала гостиницы не пил соответствующие лекарства, а ближайшее фармакологическое предприятие находится в 200 км) и как спортсмены сумели им «заразиться» — ответа на эти вопросы отчет Коттье не дал, несмотря на показания двух ведущих экспертов ВАДА.

Китайские пловцы с серебряными медалями в смешанной эстафете 4х100 м на Играх-2020. Фото Global Look Press

Как бы то ни было, наказания китайцы избежали, а в США категорические не согласны с итогами «непрозрачного расследования» и с «нарушением прав чистых спортсменов», которым придется соревноваться с подозреваемыми из Китая на предстоящих Играх в Париже — в китайский заявке 11 из 23 «замазанных» в истории с триметазидином.

В целом скандал показал, что ни радикальные борцы с допингом из США, ни ВАДА не в состоянии адекватно реагировать на критику и признавать собственные ошибки. Взаимные обвинения и даже оскорбления сыплются как из рога изобилия, все сильнее обнажая порочность нынешней системы борьбы с запрещенкой, которая не имеет ничего общего ни со справедливостью, ни с заботой о здоровье спортсменов. Некоторым казалось, что расследование Коттье станет аналогом доклада Макларена, который атаковал российский спорт перед Олимпиадой-2016. Но вместо этого мы увидели пшик. Правда, пока что представлен лишь предварительный вариант отчета. Окончательное заключение увидит свет только в сентябре. Но оправдательный вектор в работе прокурора понятен уже сейчас.

Спортсмены заслуживают прозрачности

«Теперь, когда независимый прокурор подтвердил отсутствие каких-либо нарушений в рассмотрении дела со стороны ВАДА, агентство вместе с внешним юридическим консультантом решит, какие меры можно принять против тех, кто выдвигал ложные и потенциально дискредитирующие обвинения, — пообещал глава международной структуры Витольд Банька. — Эти обвинения нанесли огромный ущерб репутации ВАДА, а также уверенности и доверию, которое спортсмены и другие заинтересованные стороны испытывают к агентству и глобальной антидопинговой системе».

Глава ВАДА Витольд Банька. Фото AFP

«С самого начала нашей целью было раскрытие правды и фактов об этой ситуации от имени чистых спортсменов, — парировал руководитель USADA Трэвис Тайгарт. — До тех пор, пока руководство ВАДА не разделит эту цель и не перестанет критиковать любое несогласие, доверия к глобальной антидопинговой системе не будет. На самом деле ВАДА правит мировым спортом при помощи страха и запугивания, о чем совершенно четко свидетельствуют их заявления. Пришло время для новой стратегии, учитывая, что авторитет ВАДА рушится на глазах у всего мира, а спортсмены заслуживают открытости, прозрачности и правды, а не большего ущемления прав и издевательств».

В общем, попытку ВАДА замять скандал при помощи независимого расследования можно считать провалившейся. Нет сомнений, что конфликт продолжится во время Олимпиады в Париже, где радикальные борцы с допингом, в том числе из числа спортсменов, попытаются атаковать сборную Китая по плаванию. Кроме того, правоохранительные органы США начали свое расследование этого дела, которое подпадает под «Закон Родченкова». Если оправдание китайцев чиновниками ВАДА будет признано уголовным преступлением, нарушающим интересы американских спортсменов, это грозит катастрофическими последствиями для всей мировой антидопинговой системы. Но решатся ли на такое американцы в тяжелой геополитической ситуации?

По-хорошему, спор о китайском триметазидине зашел уже в такие дерби, что прав здесь может оказаться только тот, у кого больше прав. Достаточно ли у ВАДА веса, чтобы заставить замолчать страну, которая считает себя хозяином мира и носителем абсолютных ценностей справедливости? И в состоянии ли Трэвис Тайгарт (разоблачитель Лэнса Армстронга и Альберто Салазара) поставить на место амбиционную международную организацию, которая тоже мнит себя центром спортивной Вселенной? Вообще-то обеим сторонам конфликта сейчас выгоднее спустить его на тормозах. Ведь, в отличие от ситуации с Россией, его не подогревают политические резоны. Но сказать «брейк» в этом поединке пока просто некому. МОК слишком занят скандальной Олимпиадой в Париже, а других сопоставимых арбитров в мировом спорте, похоже, просто нет.