Звезд скейтбординга скоро начнут набирать из детского сада. Новой крутой спортсменке — 10 лет

Канадка Риз Нельсон стала самым юным призером в истории X Games и претендует на победу в Париже-2024.

Отсутствие возрастных лимитов в новом олимпийском виде спорта — скейбординге — привело к очередному казусу. 10-летняя школьница из Канады Риз Нельсон завоевала серебряную медаль самых престижных коммерческих экстремальных стартов — X-Games, которые в минувшие выходные состоялись в городе Вентура в американском штате Калифорния. Причем первое место на этих соревнованиях досталось австралийке Арисе Трю, которая в свои 13 лет может считать себя старушкой в этой сверхмолодой дисциплине. Высока вероятность, что рекорд японки Хиконы Хираки, которая два года назад в 12 лет завоевала второе место на Олимпиаде в Токио, на Играх-2024 будет побит.

Риз Нельсон. Фото Соцсети

Доминирование детей

Риз Нельсон опекает легенда скейтбординга Тони Хок. Этот американец был идолом спортсменов-экстремалов в 1980-х и 1990-х. В свое время он тоже получил известность в очень юном возрасте, но все-таки не в 10 лет. «Риз — настоящий вундеркинд, — считает Хоук. — В ее арсенале чрезвычайно сложные и опасные трюки. И вне всяких сомнении за этой девочкой будущее».

Напомню, что накануне Олимпиады-2020 все взоры были прикованы к 13-летней британке Скай Браун. Она заняла в Токио третье место, уступив в дисциплине «парк» двум японкам — 19-летней Сакуре Есодзуми и 12-летней Хиконе Хираки. Через год Браун взяла реванш на чемпионате мира. Но общего впечатления это не поменяло. Публика в шоке от доминирования детей во взрослом спорте.

Давно известно, что в «акробатических» видах, связанных с гибкостью, координацией и бесстрашием при выполнении трюков, подростки от 10 до 15 лет могут иметь преимущество перед взрослыми. Поэтому в гимнастике, прыжках в воду и фигурном катании давно действуют возрастные цензы для перехода во взрослый спорт. В фигурке «возраст взросления» недавно был повышен с 15 до 17 лет. И на этом фоне успехи в скейтбординге ученицы младшей школы Риз Нельсон выглядят, мягко говоря, странно.

Риз Нельсон. Фото Соцсети

Защищенные лица

Скейтбординг — не единственный вид спорта, где конкурентоспособным детям позволяют заявляться на взрослые старты. Например, в том же Токио-2022 в соревнованиях по настольному теннису выступала 11-летняя девочка. Но в скейтбординге тинейджеры не просто выступают, а регулярно выходят на лидирующие позиции. И вопрос не только в том, что они лишают шанса взрослых спортсменов. Просто речь о крайне травмоопасной дисциплине. И нет гарантии, что дети идут на все риски добровольно и осознанно.

Есть и нюанс, связанный с так называемым «психическим здоровьем». В последние годы по многим видам спорта прокатились скандалы, связанные с жалобами спортсменов на грубость тренеров в общении с юными подопечными, оскорбительный контроль веса и требования выступать с травмами. Таких резонансных историй в скейтбординге пока не было. Но высока вероятность, что родители и наставники ради медалей на взрослых стартах начнут оказывать на детей слишком сильное давление. И что полученные в этот момент психологические травмы поломают юным чемпионам дальнейшую жизнь.

Тема эксплуатации детского тела во взрослом спорте — очень болезненная. Однако МОК по традиции свалил ее решение на международные федерации. В итоге в разных видах спорта на этот счет действуют разные правила. И подобная ситуация вызывает многочисленные проблемы, в том числе и с допинг-контролем. В кодексе ВАДА для таких случаев даже появилось определение «защищенное лицо», предполагающее большую конфиденциальность и менее жесткие правила контроля. Ведь во многих странах несовершеннолетним вообще нельзя оставаться с чужими людьми наедине, а тем более — посещать туалет в компании допинг-инспектора.

При этом не совсем понятно: если юные спортсмены получают послабления по сравнению со взрослыми атлетами, почему они получают возможность соперничать с «сеньорами» на равных и опережать их в борьбе за медали? В целом очевидно, что профессиональный спорт очень жесток, и детям в нем точно не место. Но, видимо, для того, чтобы это понять, в скейтбординге нужен громкий скандал. И почти нет сомнений, что такой инцидент не за горами.