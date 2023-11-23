Глава Федерации фехтования России Мамедов примет участие в конгрессе FIE

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов и представитель международного отдела федерации Екатерина Кондратьева примут участие в предстоящем конгрессе Международной федерации фехтования (FIE).

«Все члены FIE будут участвовать в этом конгрессе, мы в их числе, туда едем я и Екатерина Кондратьева, — сообщил Мамедов. — Ожидаем, что наш вопрос будет рассматриваться, в каком виде, я сказать не могу. Для нас прежде всего важно общение с президентами различных федераций, чтобы не забывали, что ФФР — одна из ведущих федераций фехтования в мире. Политики, несмотря на все сложности во взаимоотношениях, общаются с представителями различных стран. Этому же примеру должен следовать и спорт», — приводит слова Мамедова ТАСС.

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК.