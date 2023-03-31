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Сегодня, 23:10

Президент Федерации фехтования — о требованиях МОК: «У нас почти все ведущие спортсмены ЦСКА или «Динамо». Знали куда нужно бить»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал решение МОК по поводу возможного возвращения российского спорта на международную арену.

«Повторюсь, МОК показал что федерации сами по себе не в праве что-либо решать. И вся эта мнимая демократия и мнимая свобода слова не стоит ничего. В командах нам в принципе запрещают участие. А в личных во всем ограничивают. Во всем белом, с белым флагом, с чистой совестью. Нельзя пользоваться вообще ничем. И у нас почти все ведущие спортсмены из ЦСКА или «Динамо». Это система подготовка такая и не только у нас она такая. У итальянцев такая же, венгров, китайцев, поляков, украинцев, мы все в этой системе чтобы участвовать в международных военных играх. Они проходят раз в четыре года как Олимпиада, и чтобы туда поехать нужны погоны. Без погон на эти соревнования тебя не пускают. Они прекрасно знали это и знали куда нужно бить. У нас в фехтовании есть ложные атаки, а есть действительные. Они ложненькую сделали, как будто нас хотят вернуть, а на самом деле нет», — сказал Мамедов.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Ильгар Мамедов
МОК
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