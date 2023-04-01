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Сегодня, 11:25

Президент Федерации фехтования России Мамедов поделился мнением о допуске россиян к международным соревнованиям

Виктория Кравченко
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, как относится к допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. Он считает, что это решение ничего не изменит.

«Как показывает практика, конгресс международной организации ничего не значат, так как появились очередные рекомендации МОК. Если вы ознакамливались с ними, то вы могли понять, что эти рекомендации ущемляют права не только тех спортсменов, которые допущены конгрессом, но и тех, которые еще не допущены другими международными организациями», — в эфире телеканала «Россия 24».

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ильгар Мамедов
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