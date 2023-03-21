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Сегодня, 16:56

В ФФР назвал болтовней сообщение о требовании FIS осудить СВО

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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, что FIS рассматривает осуждение СВО как один из критериев допуска россиян.

«Это предложение поступило Вяльбе на словах. Кто-то что-то сказал, но мы никогда не видели и не слышали об этом в каком-то документе. Финны тоже якобы не будут проводить соревнования по фехтованию с участием российских спортсменов, но Финляндия и не проводит турниров отборочного тура. Так что заявлять они могут все, что захотят. Если у Вяльбе есть какой-то документ, то пускай Елена его предоставит. Просто сейчас очень много болтовни», – приводит слова Мамедова РИА «Новости».

23 февраля глава FIS Йохан Элиаш заявил, что организация будет ориентироваться на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска россиян к соревнованиям.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230321/mamedov-1859532153.html
Елена Вяльбе
Ильгар Мамедов
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