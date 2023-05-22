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Сегодня, 15:38

Якименко уверен, что никто из фехтовальщиков не откажется от своего спортивного общества

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко считает, что никто из российских фехтовальщиков не откажется от принадлежности к своему спортивному обществу ради выступления на международных стартах.

«Мы видели список допущенных спортсменов. Мне непонятно, почему кого-то выборочно допускают. Думаю, они просто хотят выигрывать без нас, поскольку наша сборная, особенно женская сабля, очень сильная, она способна как минимум еще четыре года все у всех выигрывать, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры. Разочарован и Международной федерацией фехтования, и Международным олимпийским комитетом. А что касается требования отказаться от спортивного общества, то считаю, что у нас таких не будет. А если отказываешься, будь добр вернуть все, что это общество тебе дало, в том числе имя, зарплату, звания, квартиры», — приводит слова Якименко ТАСС.

Ранее Федерация фехтования России получила от Международной федерации фехтования второй список спортсменов и специалистов, которым был одобрен нейтральный статус, в него вошли 17 спортсменов и 12 специалистов. В итоговый список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Источник: https://tass.ru/sport/17811371
Алексей Якименко
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