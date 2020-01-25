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Чемпионат Европы

25 января 2020, 00:59

Бойкова — о победном прокате на ЧЕ: «Последними кататься непросто»

Екатерина Беспалова
Корреспондент
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александра Бойкова, выигравшая в паре с Дмитрием Козловским чемпионат Европы в турнире спортивных пар отметила, что выступать последними в заключительной разминке не самая простая задача.

—  Последними кататься и вправду непросто, — сказала Бойкова. — Отмечу сегодняшний день рождения но пока не знаю как, подумаю об этом по возвращении в Санкт-Петербург, хотя потом меня ждут экзамены. Возможно мы усложнимся перед чемпионатом мира, но это уже на усмотрение тренеров. (Екатерина Беспалова)

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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