Итальянец Грассль впервые рассказал о работе с Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль в интервью после короткой программы на чемпионате Европы объяснил переход в команду Этери Тутберидзе.

«Мне очень сложно было найти мотивацию... Весь прошлый год был под эгидой Олимпиады. Она меня заряжала все меньше и меньше, — сказал Грассль. — Честно скажу, я был не сильно рад тренироваться, кататься, выступать. Каждое выступление съедало мои нервы. И вот после чемпионата Италии я решил, что надо что-то менять. И я принял лучшее решение, которое могло быть для своей карьеры — пошел в академию к Этери Тутберидзе, поскольку она один из лучших тренеров мира. Я верю, что спорт должен быть аполитичным. Надеюсь, что вы поймете меня, я решил пойти к ней в академию, поскольку это было важно для моей карьеры, для моих перспектив. Я думал только о том, как сделать лучше для себя и своей карьеры».

Также он прокомментировал свое выступление в короткой программе.

«Конечно, выступил я сегодня не самым удачным образом. Очень нервничал, не смог собраться. Но результат на этом чемпионате Европы нашей работы и не следовало ждать. Мы очень мало работали вместе. Это длительный процесс, мне понравилось работать с Этери и в будущем я планирую продолжать тренироваться у нее. Со временем это обязательно даст результат. Тренировки у Тутберидзе — это тяжело. Она очень требовательная, но меня это мотивирует, так что это здорово. Жду, чтобы вернуться к ней на лед и тренироваться еще энергичнее», — добавил он.

На лед Даниэля выводили тренеры «Хрустального» Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.