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Чемпионат мира

29 марта, 15:55

Бывший тренер Смолкина оценила его дебют с Дэвис на чемпионатах мира

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Глеб Смолкин и Диана Дэвис.
Фото Reuters
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Тренер петербургских танцоров Елена Соколова, ранее работавшая с Глебом Смолкиным, в разговоре с «СЭ» высказалась о выступлении спортсмена на чемпионате мира в Монреале.

На прошедших соревнованиях 24-летний россиянин, представляющий Грузию, в паре с Дианой Дэвис занял 12-е место в ритм-танцах, набрав 74,46 балла.

— Как вам то, что показали Диана Дэвис и Глеб Смолкин?

— Мне понравилось их выступление, их уверенность. Они были лучше готовы, чем к чемпионату Европы, мне как тренеру была видна та работа, которую ребята проделали перед чемпионатом мира. Видно, что они много работали.

— Можно ли в нынешнем тренерском штабе прыгнуть выше 12-го места на чемпионате мира?

— Не совсем корректно будет говорить. Это должны решать сами ребята, куда они хотят прыгать, с кем им комфортнее и с кем они видят перспективу.

Ранее Соколова предположила, какое место могли бы занять лучшие российские танцоры на чемпионате мира.

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Елена Соколова
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