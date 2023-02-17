Призеры первенства России в танцах вспомнили о шутке Загитовой: «Соревновались только с самими сабими»

Сегодня, 13:10
Фигуристы, выигравшие золотые и серебряные медали на первенстве России в Перми в танцах на льду, вспомнили о шутке Алины Загитовой о своей дикции. Тогда в одном из видео в Telegram-канале олимпийская чемпионка сказала «самими сабими», намекая на критику.
Даниил Горелкин: «Какие эмоции? Все бывает, у нас есть дедакшн за предержанную поддерку. Это и сыграло. Но мы выполнили задачу, которую ставили».
Софья Леонтьева: «Мы ни с кем не соревновались, только с самим собой».
Егор Гончаров: «Самими сабими» (все смеются).
Анна Щербакова/Егор Гончаров выиграли золото, Софья Горелкина/Даниил Горелкин — серебро. Для фигуристов это были первые медали первенства России.