0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 13:10

Призеры первенства России в танцах вспомнили о шутке Загитовой: «Соревновались только с самими сабими»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Фигуристы, выигравшие золотые и серебряные медали на первенстве России в Перми в танцах на льду, вспомнили о шутке Алины Загитовой о своей дикции. Тогда в одном из видео в Telegram-канале олимпийская чемпионка сказала «самими сабими», намекая на критику.

Даниил Горелкин: «Какие эмоции? Все бывает, у нас есть дедакшн за предержанную поддерку. Это и сыграло. Но мы выполнили задачу, которую ставили».

Софья Леонтьева: «Мы ни с кем не соревновались, только с самим собой».

Егор Гончаров: «Самими сабими» (все смеются).

Анна Щербакова/Егор Гончаров выиграли золото, Софья Горелкина/Даниил Горелкин — серебро. Для фигуристов это были первые медали первенства России.

Фигурное катание
Алина Загитова
1
Обсудить
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бетина Попова: «Стоит относиться философски к возможному золоту Трусовой на чемпионате России-2022»