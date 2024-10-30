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Ледниковый период

Сегодня, 09:00

«Было страшно и больно». Сестры Аверины стартовали в «Ледниковом периоде» — Дина сразу разбила лицо

Дина Аверина разбила подбородок на съемках «Ледникового периода»
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев в шоу «Ледниковый период».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Интервью призерки Олимпиады в новом амплуа.

В Москве стартовал новый «Ледниковый период» — в этом году он в новом формате. Часть фигуристов выступает в паре с селебрити, как-то блогеры или актеры, другие — со спортсменами из прочих видов спорта, а третьи — с фигуристами-любителями.

Первые эфиры начнутся на Первом канале скоро, но инфоповодов уже хватает. Алексей Ягудин стал парником и делает поддержки с 65-летней любительницей, которая получила второй юношеский разряд еще в начале 1970-х при Брежневе. Валя Карнавал разлучила пару Синицина/Кацалапов и будет собирать миллионы просмотров с Никитой. Анна Щербакова — среди судей.

А Дина Аверина на одной из первых тренировок с олимпийским чемпионом Сочи Дмитрием Соловьевым разбила подбородок так, что пришлось зашивать. В шоу выступает и другая сестра-гимнастка Арина — с Владимиром Морозовым. Причем сестры не смотрят выступления друг друга — кажется, для них соревновательный момент в этом шоу тоже есть.

Об инциденте с повреждением и целях на шоу Дина и Дмитрий рассказали в интервью.

Не взвешивала за и против при приходе на проект

— Как оцените свой прогресс в «Ледниковом периоде»? Насколько довольны, как для вас это шоу проходит?

Дмитрий: Просто мы еще не раскрыли до конца весь потенциал. Мы еще далеко не все показали, это начало. Дина только-только вышла из спорта и говорит фразами «мы будем работать». Конечно, будем работать, и у нас много всего интересного есть в запасе, чем можно удивлять, чем можно радовать самих себя — даже просто тем, что получается. Поэтому мы будем опять приходить на лед с тем же удовольствием, даже с большим зарядом, чем до, хотя я не могу сказать, что мы до этого как-то приходили именно работать. Мне кажется, каждый раз мы получали удовольствие.

— Помните вашу первую тренировку, как встали в пару, какие были эмоции?

Дина: У меня даже есть видео, как первый раз я вышла кататься с тобой (Соловьеву. — Прим. «СЭ»). Это было так: Дима красиво едет, и я за ним просто еле стою на коньках.

Арина Аверина, Валя Карнавал и&nbsp;Никита Кацалапов, Евгения Медведева на&nbsp;съемках нового сезона &laquo;Ледникового периода&raquo;. Новый «Ледниковый период»: бесстрашная Аверина, модная Карнавал и ведущая Медведева

— Можно назвать это авантюрой? Почему вы согласились? Что было внутри, когда вы взвешивали решение участвовать?

Дина: Я ничего не взвешивала, я сразу сказала «да», потому что хотела давно, мечтала, горела.

— Дима сказал про то, что вам сложно отпустить спорт, насколько это проблема?

Дина: Мне кажется, мне спорт помогает, потому что все равно присутствует волнение, но так как привыкла справляться с волнением — то легче. Тут еще мне Дима помогает, успокаивает. Я же не истерю, да?

Дмитрий: Я тебя не успокаиваю, ты само спокойствие.

Дина: Я смотрю на Диму, Дима спокойный, я сразу спокойная, поэтому спорт в этом плане помогает.

— Вы выиграть проект хотите?

Дина: Я как отвечала в спорте, так же и тут отвечу. Я не буду думать о победе, я иду потихонечку, а там посмотрим.

После падения было страшно

— Арина на вашем выступлении вышла в коридор, вы не смотрите выступления друг друга, даже здесь?

Дина: Нет, вообще все, что касается спортивных мероприятий, даже в шоу мы друг друга не смотрим.

— Что случилось с подбородком?

Дина: Сразу скажу — виновата я.

Дмитрий: Нет, никто не виноват. У нас специфика спорта разная. Дина привыкла вытягивать ноги, стопы. Плюс еще усталость, мы в этот день много работали, тренировались. Я видел это уже по глазам Дины.

Дина: Зато мы добили поддержку.

Ведущая &laquo;Ледникового периода&raquo; Евгения Медведева. «Ледниковый период»: Карнавал на льду, Медведева и Ягудин — ведущие, Тарасова и Костомаров в жюри

Дмитрий: Поняли, какие есть трудности, к ним надо более внимательно относиться.

Дина: Я просто упала, зашили.

— Страшно было? Или больно?

Дина: Все вместе. Сначала страх, боли не было. А потом, как многие знают, я боюсь уколов и уголок, но Дима был рядом, успокаивал. Еще попросил, чтобы все красивенько зашили.

Дмитрий: Я сказал, что нам важно, чтобы все было не больно, красиво и аккуратно.

— Для гимнастики это необычная травма?

Дина: В гимнастике такого нет. Максимум — лоб разбивали, как у Ариши было. Я только бровь разбивала, но мне не зашивали.

Дина и Арина Аверины.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Арина (стоит недалеко в стороне): Спасибо за воспоминание!

Дина: Не за что, Ариш, я тебя тоже очень люблю. (Смеется)

— Гимнастическая подготовка помогает?

Дина: Нет, здесь надо сесть на ножки, согнуть колени, расслабить верх. В гимнастике мы натянуты, как струны. Плюсы есть — растяжка, красивые линии, а еще в поддержках можем все что угодно делать.

— После травмы не было мысли сняться или закончить?

Дина: Мыслей не было, просто страшно. На первой тренировке, после того, как меня зашили — молчали час, пока раскатывались.

Илья Авербух ищет новых участников шоу &laquo;Ледниковый период&raquo;. «Ледниковый период» открывает двери для любителей. Популярный телепроект становится доступным широким массам

Дмитрий: Но не ругались, это невозможно.

— Сколько часов на льду проводите примерно?

Дмитрий: В среднем часов 6, можем и 8.

— Дина, какое у вас отношение к Ледниковому периоду? Все-таки среди молодежи популярно его критиковать, мол, нафталин...

Дина: Я вообще этого не вижу. Сколько себя помню — всегда смотрела, следила, болела. И хотела участвовать. Фаворитов у меня кроме Димы, конечно, не было.

Фигурное катание
Арина Аверина
Дина Аверина
Дмитрий Соловьев

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