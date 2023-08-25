«Ледниковый период» поиграл конкуренцию за эфир «Давай поженимся». Смена приоритетов?

В истории популярного околоспортивного шоу опять наступает перерыв.

Летняя жара сменяется первыми холодами, а в спорте постепенно стартует зимний сезон. В фигурном катании вместе с классическими соревнованиями многие фанаты ждут и ледовые шоу, а также телевизионные околоспортивные проекты. За долгие годы в эфире «Ледниковый период» настолько полюбился зрителям, что представить себе холодное время года без проекта Ильи Авербуха тяжело. Однако руководство самого массового канала предпочло вернуть в развлекательный эфир передачу «Давай поженимся». Как это скажется на показе фигурного катания?

Шоу могли отменить еще в прошлом сезоне

Новостей о новом сезоне «Ледникового периода» долго не было, и это был тревожный знак. Как правило, уже в июле продюсеры определяются с потенциальными участниками, а в августе проводят первые пробы или даже съемки. Сейчас же на дворе без недели сентябрь, а о работе над проектом ничего не было слышно. Полностью держать в секрете подобный проект едва ли возможно, поэтому неудивительно, что в итоге стало известно о его приостановке. Об этом недавно заявил творческий отец шоу — хореограф Илья Авербух. «Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно», — цитирует Авербуха Teleprogramma.pro. Судя по интонации Ильи, речь, возможно, идет не только о пропуске текущего сезона. Под вопросом будущее проекта в принципе.

Ходили разговоры, что еще в прошлом году руководство Первого канала сомневалось, стоит продлевать «Ледниковый» еще на сезон или нет. Общественно-политическая обстановка не позволяла пускать в эфир большой объем развлекательного контента. Тем не менее тогда Авербуху удалось убедить Константина Эрнста и его помощников в целесообразности работы над шоу. Свою роль наверняка сыграла и Ольга Черносвитова, отвечающая за спорт на Первом и имеющая большое влияние на руководство телеканала. Одним из аргументов были хорошие рейтинги шоу — люди не перестали любить передачу, которую смотрели с середины нулевых. Что важно, «Ледниковый период» не только сохранял целевую аудиторию, но и периодически привлекал новую. Главный успех — интерес молодежи, которая следила за шоу благодаря подбору актуальных в этой возрастной категории участников.

Илья Авербух и Алина Загитова на «Ледниковом периоде». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пауза поможет проекту перезагрузиться и найти новые смыслы

Говорить о том, что для развлечений места в эфире не осталось, не приходится. Наоборот, после паузы в эфир возвращается не менее легендарное шоу «Давай поженимся». Складывается ощущение, что Лариса Гузеева пока обошла Авербуха в борьбе за прайм-тайм. Хотя у Ильи был свой давно проверенный временной слот — вечер субботы. Но, судя по всему, интерес зрителей в прошлом сезоне разочаровал, что признавал даже сам Авербух. «Мне кажется, логично сделать передых, — говорил он в марте. — Все должно срастись, нужно отдохнуть, набраться эмоций, чтобы выйти на новый уровень. Энергетически считаю, что проект надо на время отпустить». Тем более серебряный призер Олимпийских игр последнее время активизировался на тренерском поприще и занят в постановках различных шоу (не только ледовых).

В то же время полностью потерять «Ледниковый период» он вряд ли хочет. Проект стартовал в 2007 году и с тех пор стал частью отечественной поп-культуры. Среди участников были главные российские знаменитости, в том числе артисты балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Катаясь вместе с ними, новую популярность обретали и звезды спорта. Идея подобного шоу пришла к Илье не сразу — предшественником «Ледникового периода» на Первом канале была программа «Звезды на льду». Она выпускалась всего год по лицензии от аналогичного проекта британского BBC. Глядя на успех этого шоу, Авербух и решил развить его в нечто новое. Но в последнее время проект действительно переживал непростые времена. Пауза лишней не будет — за это время продюсеры смогут найти для него новые смыслы.

Для фигурного катания есть даже плюс — шоу не будет конкурировать с настоящим спортом. А то ситуация, когда показ развлекательного проекта в записи ставят в ущерб прямой трансляции соревнований, не вызывало ничего, кроме недоумения.