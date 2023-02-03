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Сегодня, 16:16

Адвокат Калинов спрогнозировал реальный срок для тренера, пристававшего к несовершеннолетней

Ана Горшкова
Корреспондент
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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов высказался о деле сотрудника ледовый арены, который обвиняется в домогательствах несовершеннолетней фигуристки.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции установили, что преступное действие 47-летний тренер совершил 24 января 2023 года. Пострадавшая девочка рассказала взрослым о произошедшем, а те в свою очередь незамедлительно сообщили об этом в полицию.

«Дел подобных очень много, сейчас вообще такое ощущение, что по данным делам, по 132-й статье, которую мы сейчас обсуждаем, как в случае с тренером, будто бы показания стараются выбить. Возбуждают, стоит кому-то что-то услышать… В моей практике были случаи, когда следователи заставляли и детей говорить, и родителей, которым дети рассказывали, совершенно другое. В результате человек садился на 12 лет. Ситуация с данными делами катастрофическая.

В основном, так получилось, что я специализируюсь на таких делах. У меня их очень много было, я как специалист по данной категории дел скажу, что доказать невиновность практически невозможно. Если возбудили, особенно, если взяли под стражу, то это реальный срок», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».

Следователи устанавливают возможных потерпевших от действий мужчины. В его отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: «Газета.Ru»
Фигурное катание
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