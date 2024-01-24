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Сегодня, 12:58

Энберт: «Трусова делает свои песни с душой, я очень рад за нее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Призер Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Энберт поделился впечатлениями от второй песни серебряной призерки Олимпиады-2022 Александры Трусовой «Я не кукла».

«Мы сидели после съемок в один из дней, и Александра дала мне послушать эту песню. Я отношусь к ее творческим начинаниям очень хорошо. Считаю, что у людей должен быть выход их творческой энергии, и очень рад, когда они не стесняются и пробуют новое, записывают песни, снимают танцы, сами ставят программы на льду, рисуют, как Марк Кондратюк. Я за то, чтобы люди находили себя, и в любом случае поддерживаю это. В случае с песнями я думаю, что Александре это тоже нравится, она делает это с душой, и я рад, что человек ищет себя и занимается творчеством. Очень рад за нее», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».

Трусова выпустила трек «Я не кукла» вместе с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. Это второй трек фигуристки, первый она выпустила 23 июня под названием «Два крыла».

Источник: Газета.Ru
Александр Энберт
Александра Трусова
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