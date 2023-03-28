Авербух прокомментировал уход Степановой и Букина к Жулину

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал переход Александры Степановой и Ивана Букина к тренеру Александру Жулину.

«Нет, я не удивился. Ребята имеют право попробовать себя с другими наставниками. Хотя Ирина Жук и Саша Свинин сделали для этой пары очень многое. Они создали этот дуэт. Саша Жулин — выдающийся специалист. Думаю, он соскучился по паре такого уровня. Пара и тренер, которые изголодались по большим соревнованиям, могут дать вместе хороший результат.

Важно, какое лицо найдут ребята. Но просто не будет. Кагановская и Ангелопол потрясающе ворвались в топ наших танцев, мне очень нравятся их выступления с современным дыханием, качественными элементами. И они не собираются отдавать лидирующие позиции. Наоборот, будут взрослеть и становиться интереснее.

Не будет такого, что все расстелятся перед Степановой и Букиным. Борьба будет. У нас много серьезных пар. Хотя они так часто меняются, что я не успеваю понять, кто с кем катается. А это неправильно, потому что в танцах дуэт должен долго кататься вместе. Ну и не забываем про Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Ждем, что ребята будут сражаться. У нас хорошее положение дел в танцах», — приводит Sport24 слова Авербуха.

О переходе Степановой и Букина из группы Александра Свинина и Ирины Жук к Александру Жулину стало известно 22 марта.