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Фигурное катание

Сегодня, 17:41

Авербух возмутился оценками, которые Степанова поставила своему партнеру

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух возмутился оценкой, которую Александра Степанова поставила паре Алла Михеева/Иван Букин. Фигуристка поставила все 6.0, хотя до этого поставила 6.0 и 5.9 паре Евгения Медведева/Даня Милохин.

«Нельзя ставить 5,9 до этого Жене и Дане, а сейчас 6,0 только потому что Иван — ваш партнер. Если вы в жюри, вы должны нести ответственность. Это просто уважение к нам, к нашей работе. Здесь оценка имеет вес. Если она ничего не стоит, то это все бессмысленно», — сказал Авербух Александре Степановой.

Александра сразу же ответила Авербуху.

«Я тоже за прогресс. Я видела Аллу, видела, как она катается и как ей тяжело. Не говорю, что всем остальным легко. Но так как это мой партнер, конечно, за этой парой я слежу более тщательно. Я искренне порадовалась за нее и прогресс. К Ване у меня безгранична любовь. Была безумна счастлива за ним таким наблюдать», — сказала Степанова.

Александра Степанова
Иван Букин
Илья Авербух
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