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Сегодня, 22:30

Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», шоу в рамках тура Ильи Авербуха в Москве было отменено из-за болезни Романа Костомарова.

Подготовка представления пришлась на январь, когда олимпийский чемпион попал в больницу, из-за чего Илья Авербух принял решение отменить шоу.

В туре «Ледниковый период» более 20 городов, однако Москвы в нем не было. Возможно, шоу состоится в мае.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония», однако многочисленные осложнения привели к хирургическому вмешательству.

Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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