CAS отказал США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой

Допинг
Сегодня, 08:05
Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала представителям США в присутствии на заседании по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
«От имени коллегии арбитров CAS сообщаем, что в запросе отказано на том основании, что разбирательство, в соответствии с кодексом CAS, проводится за закрытыми дверям. Ни одна из сторон не запросила проведение публичных слушаний», — приводит РИА Новости словп из письма CAS.
Сборная США 25 августа направила в CAS письмо с просьбой о допуске к слушаниям по делу Валиевой. Они просили допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям.