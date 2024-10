Российский фигурист выступает с «баскетбольной» программой: «Леброн Джеймс — мой любимый игрок»

Фигуристы Вероника Меренкова и Даниль Галимов, выступающие в парном катании, поделились своими впечатлениями от проката короткой программы на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

За прокат короткой программы Меренкова и Галимов получили 63,04 балла и занимают промежуточное четвертое место.

Галимов: — Довольны прокатом, была проделана работа, по уровням уже немного лучше. Стоит еще доработать некоторые моменты, но на данный момент довольны даже баллами. Больше соревнуемся сейчас над самими собой. Работаем над своими уровнями, над своими элементами, на чистоту этих элементов, над баллами. Конкуренция всегда хорошо, добавляет интереса.

Меренкова: — Программа у нас в стиле баскетбола, Даня — баскетболист, а я чирлидерша. Произвольная программа, как и в прошлом сезоне, более лирическая. 25 и 27 номера — это даты дней рождения. Удачные числа.

Хотели понять, насколько мы готовы к сезону, так как это наш первый старт и дальше понять над чем работать. От соперничества не волнуемся, мы рады наоборот видеть наших соперников, наших друзей, со всеми общаемся.

Галимов: — Над образами работал весь тренерский штаб, все понемногу внесли свой вклад. Я люблю баскетбол, не играю, но очень часто смотрю. Идею предложили тренеры, мы подумали и решили, что будет интересно. Это веселая программа и нам она подходит, это наш стиль. Я болею за Леброна Джеймса, он мой любимый игрок.

Когда увидел у Дмитрия Алиева сальто, подумал над тем, чтобы тоже разучить этот элемент и добавить его в программу, для баскетбольной программы это будет интересно. Круто смотреться будет, для парного катания, возможно, первое исполнение сальто в истории. Возможно, и партнерша разучит сальто.

Тема короткой программы спортсменов — баскетбол под композицию Get Ready for This от 2 Unlimited.