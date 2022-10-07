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Фигурное катание

7 октября, 23:56

Мишина и Галлямов остались довольны своей короткой программой на Мемориале Панина

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, высказались о своем прокате на Мемориале Николая Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге.

— Вы довольны прокатом? Все ли получилось?

Галлямов: Получилось. Можно сказать, откатали на 97 процентов того, что мы хотели наработать и показать. Остальные два процента для того, чтобы работать. И один процент — чтобы компенсировать в произвольной программе.

— Какие впечатления у вас от первого турнира, насколько было сложно? Это, все-таки, первые всероссийские соревнования в этом сезоне.

Мишина: Ну вообще, если взять прокаты, то у нас же второй выход. Короткой — третий. Контрольные прокаты — это практически как соревнования для нас, может быть, даже важнее. Потому что на нас смотрит федерация, зрители по нас соскучились. Поэтому Мемориал Панина для нас — это уже вторые такие серьезные соревнования. И все прошло нормально, все хорошо.

Галлямов: На самом деле, нам действительно приятно, что мы вновь принимаем участие. Задачи на следующие соревнования уже с тренерами обсуждаем и знаем, что нам нужно делать. Спасибо вам, уже поздно, нам нужно выспаться.

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