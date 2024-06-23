Гончаренко – о Трусовой: «Знаю многих спортсменок, которым замужество не мешало»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко ответила на вопрос о замужестве фигуристки Александры Трусовой.

«Дело молодое, почему нет? Сейчас у Александры еще и день рождения, ей исполняется 20 лет – это прекрасный возраст, где еще все впереди. Я знаю многих спортсменок, которым замужество не мешало.

К показательным выступлениям в шоу, думаю, она вернётся, и зрители ее увидят. Что касается большого спорта, здесь я затрудняюсь ответить. Тут вопросы уже к ней, насколько она будет мотивирована», – цитирует Гончаренко Metaratings.

Макар Игнатов сделал предложение Трусовой на прошлой неделе. В понедельник, 17 июня, фигурист опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»