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Фигурное катание

Сегодня, 21:34

Гончаренко – о Трусовой: «Знаю многих спортсменок, которым замужество не мешало»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко ответила на вопрос о замужестве фигуристки Александры Трусовой.

«Дело молодое, почему нет? Сейчас у Александры еще и день рождения, ей исполняется 20 лет – это прекрасный возраст, где еще все впереди. Я знаю многих спортсменок, которым замужество не мешало.

К показательным выступлениям в шоу, думаю, она вернётся, и зрители ее увидят. Что касается большого спорта, здесь я затрудняюсь ответить. Тут вопросы уже к ней, насколько она будет мотивирована», – цитирует Гончаренко Metaratings.

Макар Игнатов сделал предложение Трусовой на прошлой неделе. В понедельник, 17 июня, фигурист опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

Источник: Metaratings
Фигурное катание
Александра Трусова
Инна Гончаренко
Макар Игнатов
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