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Фигурное катание

Сегодня, 15:56

Иоланда Чен: «Дэвис и Смолкин толком-то и в сборной России не были. Что нам расстраиваться»

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на новость о том, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход выступающих в танцах на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Наши зрители, тренерский штаб и федерация не особо рассчитывали на пару Дэвис/Смолкин. Они толком и в сборной-то не были. Что нам расстраиваться! Для них это выход, шаг вперед. Сборная Грузии сейчас прогрессирует, у них сбалансированная команда. И им будет проще выступать на международной арене. Грузия для продолжения карьеры оптимальный вариант», — приводит Sport24 слова Чен.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-05-iolanda-chen-v-rossii-ne-osobo-rasschityvali-na-paru-devissmolkin-chto-nam-rasstraivatsya
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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