Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 02:42

Кассационный суд вернул иск экс-врача российских фигуристов Шветского в Никулинский суд

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский сообщил, что судебная коллегия по гражданским делам второго кассационного суда РФ отправила на повторное рассмотрение в Никулинский суд Москвы его иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Кассационный суд удовлетворил апелляцию Зеппельта и вернул иск на повторное разбирательство. Причиной стали процессуальные нарушения в соблюдении сроков и недостаточное оповещение Зеппельта о подаче иска на территории Германии. Со своей стороны заявляю, что использовал все доступные мне по закону механизмы защиты своего имени, поскольку понес серьезные репутационные и финансовые потери из-за непроверенной и неверно интерпретированной информации, распространенной этим журналистом. Напомню, что в суде я представлял свои интересы самостоятельно», — цитирует ТАСС Шветского.

Основанием для иска к Зеппельту и вещательному сообществу ARD стал видеоматериал, в котором, по мнению Шветского, журналист опорочил его репутацию.

Источник: ТАСС
Читайте также
Премьер Швеции назвал стрельбу у школы самой страшной в истории страны
Кендрик Ламар выступил в перерыве Супербоула-2025
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Роналду заявил, что он лучший футболист в истории
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя