Кондратюк поблагодарил болельщиков за приз зрительских симпатий на турнире по шоу-программам

Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк высказался о своем выступлении на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Кондратюк занял 11-е место на турнире, но получил приз зрительских симпатий в голосовании у мужчин.

«Спасибо большое Никите Михайлову, Анне Валерьевне и Светлане Владимировне за постановку необычного и совершенно нового для меня номера! Несколько продуктивных и веселых многочасовых тренировок ночью и «Маленький Принц» был готов.

И отдельная благодарность болельщикам и зрителям, кому понравился мой номер или мое катание вчера! Спасибо, что голосовали за меня», – написал Кондратюк в своем Telegram-канале.