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Сегодня, 22:31

Корнелюк горд, что его песню исполнил Костомаров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Певец и композитор Игорь Корнелюк рассказал, как относится к тому, что олимпийский чемпион Роман Костомаров исполнил его песню «Город, которого нет» на шоу «Аватар».

«Невероятно приятно, что Роман спел мою песню. Какие у меня могут быть еще эмоции? К сожалению, еще не успел посмотреть и послушать его выступление, но я горд, что мою песню исполнил Костомаров. После стольких сложностей он живет, поет и продолжает радовать и вдохновлять людей. Браво!» — приводит слова Корнелюка Sport24.

На шоу «Аватар» 46-летний Костомаров скрывался за цифровым аватаром Железного Дровосека. Он исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» и довел судей до слез.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-599786-kornelyuk-ya-gord-chto-moyu-pesnyu-ispolnil-kostomarov-neveroyatno-priyatno
Фигурное катание
Роман Костомаров
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