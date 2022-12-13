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Фигурное катание

13 декабря, 19:26

Лайшев — о выступлении Дэвис и Смолкина в США: «Говорить, что все уже понятно с их дальнейшей судьбой — глупость»

Алина Савинова
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Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о том, что танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили в США.

«Не обращайте внимание на выбор пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, где им выступать сейчас. Не надо ставить акцент на выступлениях в США. Они ведь там тренируются. Говорить, что все уже понятно с их дальнейшей судьбой — глупость! Они еще приедут», — приводит Sport24 слова Лайшева.

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что Дэвис и Смолкин приняли участие в рождественском шоу A Holiday Dream on Ice в Вирджинии.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-13-layshev-govorit-chto-vse-uzhe-ponyatno-s-dalneyshey-sudboy-smolkina-i-devis-glupost-oni-yeshche-priyedut-v-rossiyu
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Ренат Лайшев
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