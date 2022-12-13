Лайшев — о выступлении Дэвис и Смолкина в США: «Говорить, что все уже понятно с их дальнейшей судьбой — глупость»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о том, что танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили в США.

«Не обращайте внимание на выбор пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, где им выступать сейчас. Не надо ставить акцент на выступлениях в США. Они ведь там тренируются. Говорить, что все уже понятно с их дальнейшей судьбой — глупость! Они еще приедут», — приводит Sport24 слова Лайшева.

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что Дэвис и Смолкин приняли участие в рождественском шоу A Holiday Dream on Ice в Вирджинии.